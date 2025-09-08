Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại TAHK Foundation
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Internship/ Volunteer Personal Assistant sẽ làm một số task được giao trong các task sau:
- Hỗ trợ làm công việc về connect các kênh mạng xã hội với các đối tác tiềm năng ở US, Canada, post các thông tin dịch vụ của công ty lên các nền tảng social media.
- Research để tìm kiếm thông tin về job ở US và Canada, thực hiện nộp hồ sơ, đánh giá kết quả đề xuất giải pháp để tối ưu công việc.
- Hỗ trợ phát triển các dịch vụ trong mô hình kinh doanh Information Service Sale service.
- Hỗ trợ công tác tuyển dụng cho công ty. Quản lý các công việc tổng thể trong công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty.
- Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm (có kinh nghiệm là một lợi thế).
- Mức lương: Không lương.
- Địa điểm: Làm việc Online tại nhà, có Share màn hình máy tính trên Google meet trong quá trình làm việc để quản lý.
- Tính chất công việc: Thực tập Online.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Suy nghĩ nhanh và hành động nhanh, ưu tiên hành động hơn nghiên cứu.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, kỷ luật, sẵn sàng hỗ trợ và sẵn sàng học hỏi/nghiên cứu các vấn đề mới trong công việc.
- Có thể sắp xếp thời gian làm việc theo ca (mỗi ca ít nhất 2 giờ) vào khung giờ tự chọn linh hoạt với lịch trình lịch trình cá nhân như sau: 7:30 AM tới 11:30 AM; 13:00 PM tới 17:00 PM hoặc 20:00 PM đến 24:00 PM các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 7.
- Có laptop/PC cá nhân để làm việc online.
- Có thể làm việc Online từ xa với team.
Tại TAHK Foundation Thì Được Hưởng Những Gì
- Phát triển và trải nghiệm thực tế làm việc nhóm trong môi trường doanh nghiệp; Những kinh nghiệm thực tế hay những câu chuyện thuyết phục nhất đối với những hội đồng học bổng hay nhà tuyển dụng khác.
- Cơ hội kết bạn và học hỏi làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TAHK Foundation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
