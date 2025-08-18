Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 369B Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện kê khai, quyết toán, hoàn thuế đúng quy định pháp luật.

Kiểm tra, chuẩn bị và giải trình số liệu khi có quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Kiểm soát, quản lý số liệu thuế tại các đơn vị sản xuất và thương mại kinh doanh trên nền tảng social.

Theo dõi, cập nhật các chính sách thuế và hướng dẫn áp dụng cho các bộ phận liên quan.

Lập báo cáo thuế định kỳ, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Tham gia làm việc với cơ quan thuế trong trường hợp kiểm tra, thanh tra.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Kế toán Doanh nghiệp, Kiểm toán;

Độ tuyển 32-38 tuổi , từ 3 năm kinh nghiệm tại 1 công ty

Ưu tiên có chứng chỉ đại lý thuế, kế toán thuế trong tập đoàn, công ty niêm yết

Có kinh nghiệm chính trong việc quyết toán và giải trình số liệu thuế quy mô 200 tỷ, group từ 3 công ty trở lên tại đơn vị sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Đã làm việc tại đơn vị có quyết toán thuế ít nhất 3 năm liên tục.

Hiểu biết chuyên sâu về quy định pháp luật thuế và kế toán thuế.

Kỹ năng làm việc với cơ quan thuế và xử lý số liệu nhanh nhạy.

Thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và cập nhật các kiến thức mới về kế toán và công nghệ thông tin.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

