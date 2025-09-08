Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
- Hồ Chí Minh: 81/12 đường 12, khu phố 03, phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, theo dõi quản lý kho của các Quản Lý lớp trong công ty
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
Kiểm soát nhập xuất tồn kho
Thường xuyên sắp xếp, kiểm tra tài sản trong kho đã hợp lý chưa. Đối chiếu số liệu tồn kho với các Quản lý lớp trong công ty. Xuất kho cấp phát các công cụ dụng cụ định kỳ hàng tuần cho các Quản lý lớp.
Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho-nhập kho cùng với các bộ phận liên quan.
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
Các công việc kế toán khác do Trưởng phòng giao
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
Cần mẫn, gọn gàng, có trách nhiệm với công việc.
Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thoải mái đưa ra các đề xuất và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (từ 8h30 đến 17h15, nghỉ trưa từ: 12h đến 13h30), nghỉ thứ 7 & chủ nhật
Mức lương: 7,5 triệu – 9 triệu
Tham gia đầy đủ BHXH và BHYT theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
