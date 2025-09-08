Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Ngày đăng tuyển: 08/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 81/12 đường 12, khu phố 03, phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, theo dõi quản lý kho của các Quản Lý lớp trong công ty
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
Kiểm soát nhập xuất tồn kho
Thường xuyên sắp xếp, kiểm tra tài sản trong kho đã hợp lý chưa. Đối chiếu số liệu tồn kho với các Quản lý lớp trong công ty. Xuất kho cấp phát các công cụ dụng cụ định kỳ hàng tuần cho các Quản lý lớp.
Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho-nhập kho cùng với các bộ phận liên quan.
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
Các công việc kế toán khác do Trưởng phòng giao

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
Cần mẫn, gọn gàng, có trách nhiệm với công việc.
Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiệt huyết
Thoải mái đưa ra các đề xuất và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (từ 8h30 đến 17h15, nghỉ trưa từ: 12h đến 13h30), nghỉ thứ 7 & chủ nhật
Mức lương: 7,5 triệu – 9 triệu
Tham gia đầy đủ BHXH và BHYT theo quy định của nhà nước.
BHXH và BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

