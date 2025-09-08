Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty.

Theo dõi đối soát đơn hàng và kiểm soát thanh khoản của các đơn hàng.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định.

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Thực hiện các công tác kiểm soát hàng hóa xuất, nhập và giao vận.

Theo dõi và kiểm soát tồn kho, đối chiếu số liệu với nhà cung cấp, phân phối về hàng tồn, chứng từ xuất nhập liên quan đến sản xuất.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán để gửi báo cáo định kỳ.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Thực hiện các công việc liên quan khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thực hiện nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Có kiến thức cơ bản về sản phẩm công nghệ, bảo hiểm xã hội là một lợi thế.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm Excel, phần mềm kế toán).

Có khả năng làm việc độc lập.

Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12,000,000 – 15,000,000 tùy kinh nghiệm.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT sau khi hoàn thành thử việc.

Chính sách thưởng, nghỉ lễ đầy đủ.

Chính sách du lịch, chăm sóc sức khỏe hằng năm cố định.

Xét tăng lương, thưởng, phụ cấp và điều chỉnh lương đối với nhân sự có thành tích tốt.

Thời gian làm việc: 8h–17h từ thứ 2 đến thứ 6, và sáng thứ 7 (đến 12h).

