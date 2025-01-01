Giới thiệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI

Công ty cổ phần Dân Khang được ra đời vào tháng 5 năm 2017, là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe . Với hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc, các nguồn nguyên liệu cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, được chọn lọc tinh túy và nghiên cứu lâm sàng kỹ lưỡng. Ngoài ra, công ty Dân Khang còn ứng dụng những công nghệ tối tân nhất trên thế giới và được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP để mang đến chất lượng sản phẩm tuyệt vời dành cho người tiêu dùng Việt. Vì thế Dân Khang chính là cái tên để mọi khách hàng gửi gắm trọn niềm tin để chăm sóc & cải thiện sức khỏe của mình và những người thân yêu. Công ty cổ phần Dân Khang được ra đời vào tháng 5 năm 2017, là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe . Với hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc, các nguồn nguyên liệu cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, được chọn lọc tinh túy và nghiên cứu lâm sàng kỹ lưỡng. Ngoài ra, công ty Dân Khang còn ứng dụng những công nghệ tối tân nhất trên thế giới và được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP để mang đến chất lượng sản phẩm tuyệt vời dành cho người tiêu dùng Việt. Vì thế Dân Khang chính là cái tên để mọi khách hàng gửi gắm trọn niềm tin để chăm sóc & cải thiện sức khỏe của mình và những người thân yêu.