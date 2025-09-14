Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/10/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chấm công khối văn phòng, kinh doanh
- Mua sắm và làm đề nghị thanh toán chi phí văn phòng
- Làm thủ tục BHXH cho nhân viên: báo tăng, báo giảm, chế độ ốm đau, thai sản,…
- Thực hiện theo dõi tình hình công nợ thu, trả, thanh toán cho khách hàng của công ty;
- Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết.
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ngân hàng, hóa đơn, ... lên phần mềm kế toán
- Lập các chứng từ xuất hàng và nhập hàng cho kho hàng của công ty
- Nhập số liệu bán hàng và mua hàng trên phần mềm...
- Xuất hóa đơn VAT…

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Độ tuổi từ 24 - 32
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, phần mềm kế toán, bảo hiểm)
- Kỹ năng nhìn nhận, giải quyết vấn đề tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8-9tr, phụ cấp ăn trưa 35k/ngày
- Được đóng BHXH theo quy định.
- Thưởng tất cả các ngày nghỉ Lễ (10/3, 30/4-1/5, 2/9), sinh nhật...
- Thưởng tháng lương thứ 13.
- Xét tăng lương hàng năm.
- Liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 DV8, Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

