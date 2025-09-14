Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Chấm công khối văn phòng, kinh doanh

- Mua sắm và làm đề nghị thanh toán chi phí văn phòng

- Làm thủ tục BHXH cho nhân viên: báo tăng, báo giảm, chế độ ốm đau, thai sản,…

- Thực hiện theo dõi tình hình công nợ thu, trả, thanh toán cho khách hàng của công ty;

- Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết.

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ngân hàng, hóa đơn, ... lên phần mềm kế toán

- Lập các chứng từ xuất hàng và nhập hàng cho kho hàng của công ty

- Nhập số liệu bán hàng và mua hàng trên phần mềm...

- Xuất hóa đơn VAT…

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Độ tuổi từ 24 - 32

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, phần mềm kế toán, bảo hiểm)

- Kỹ năng nhìn nhận, giải quyết vấn đề tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8-9tr, phụ cấp ăn trưa 35k/ngày

- Được đóng BHXH theo quy định.

- Thưởng tất cả các ngày nghỉ Lễ (10/3, 30/4-1/5, 2/9), sinh nhật...

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI

