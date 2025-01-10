Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH Truyền thông 5Bit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty TNHH Truyền thông 5Bit
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Account Planner, Edit, design, content,... Được học hỏi những kiến thức về marketing thông qua đào tạo trực tiếp và thông qua các khóa học của công ty. Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức của công ty, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp tiếp cận để giới thiệu, tư vấn và đưa ra những đề xuất giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm/dịch vụ từ công ty phù hợp với nhu cầu của họ.
Đàm phán, ký kết hợp đồng, và duy trì các mối liên hệ với khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về Marketing là 1 lợi thế
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi
Có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH Truyền thông 5Bit Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông 5Bit
