Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH Truyền thông 5Bit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Account Planner, Edit, design, content,... Được học hỏi những kiến thức về marketing thông qua đào tạo trực tiếp và thông qua các khóa học của công ty. Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức của công ty, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tiếp cận để giới thiệu, tư vấn và đưa ra những đề xuất giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm/dịch vụ từ công ty phù hợp với nhu cầu của họ.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, và duy trì các mối liên hệ với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về Marketing là 1 lợi thế

Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi

Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Truyền thông 5Bit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông 5Bit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin