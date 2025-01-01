Giới thiệu Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh

Công ty TNHH Cơ khí chính xác Gia Minh được thành lập theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108192057 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 03 năm 2018. Với sứ mệnh trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam, chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, thiết bị và dây truyền tự động. Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Gia Minh đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng riêng trong ngành công nghiệp với những sản phẩm chất lượng cao, chi phí tối ưu, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của các khách hàng khó tính trong và ngoài nước. Gia Minh tự hào là doanh nghiệp trẻ năng động với đội ngũ lực lượng cán bộ chuyên môn cao được đào tạo bài bản cùng với hệ thống Máy móc, trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản. Khách hàng thân thiết của Gia Minh như Okamoto, Vingroup, Viettel, Vietchuan,… Công ty TNHH Cơ khí chính xác Gia Minh được thành lập theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108192057 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 03 năm 2018. Với sứ mệnh trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam, chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, thiết bị và dây truyền tự động. Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Gia Minh đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng riêng trong ngành công nghiệp với những sản phẩm chất lượng cao, chi phí tối ưu, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của các khách hàng khó tính trong và ngoài nước. Gia Minh tự hào là doanh nghiệp trẻ năng động với đội ngũ lực lượng cán bộ chuyên môn cao được đào tạo bài bản cùng với hệ thống Máy móc, trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản. Khách hàng thân thiết của Gia Minh như Okamoto, Vingroup, Viettel, Vietchuan,… Xem thêm