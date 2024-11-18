Tuyển Hành chính Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Số 81 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Ban Giám đốc xuống các phòng ban.

Tham gia cùng, hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc tiếp đón, làm việc với khách hàng quan trọng, đối tác chiến lược và các bên liên quan.

Tham gia, tổ chức vào các cuộc họp, sự kiện, và các cuộc thương thảo với khách hàng, đảm bảo thể hiện sự chuyên nghiệp và mang lại giá trị cho quan hệ hợp tác.

Ghi chép thông tin cho Ban Giám đốc khi hội họp hay làm việc với đối tác.

Tổ chức các cuộc họp với Ban Giám đốc theo nhu cầu của các phòng ban trong công ty.

Ban hành các quy định, chính sách tới các bộ phận phòng ban theo sự chỉ đạo của GĐ

Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết lái xe ô tô

Có kinh nghiệm về Trợ lý giám đốc.

Nhanh nhẹn, nhạy bén với máy móc công nghệ

Có khả năng Quản lý khối lượng công việc lớn

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chân thành

Sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ khi có yêu cầu hoặc phát sinh

Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000

Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 Thứ 2 đến Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần.

Công ty cung cấp máy tính, các thiết bị làm việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm...

Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết, hiếu hỷ.

Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, du lịch...

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Pantry đầy đủ tủ lạnh, lò vi sóng, trà và cafe thỏa thích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.