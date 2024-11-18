Tuyển Hành chính Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu
- Hà Nội: Tầng 5, Số 81 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Ban Giám đốc xuống các phòng ban.
Tham gia cùng, hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc tiếp đón, làm việc với khách hàng quan trọng, đối tác chiến lược và các bên liên quan.
Tham gia, tổ chức vào các cuộc họp, sự kiện, và các cuộc thương thảo với khách hàng, đảm bảo thể hiện sự chuyên nghiệp và mang lại giá trị cho quan hệ hợp tác.
Ghi chép thông tin cho Ban Giám đốc khi hội họp hay làm việc với đối tác.
Tổ chức các cuộc họp với Ban Giám đốc theo nhu cầu của các phòng ban trong công ty.
Ban hành các quy định, chính sách tới các bộ phận phòng ban theo sự chỉ đạo của GĐ
Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về Trợ lý giám đốc.
Nhanh nhẹn, nhạy bén với máy móc công nghệ
Có khả năng Quản lý khối lượng công việc lớn
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chân thành
Sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ khi có yêu cầu hoặc phát sinh
Mong muốn gắn bó lâu dài
Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu Thì Được Hưởng Những Gì
8.000.000 – 15.000.000
Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 Thứ 2 đến Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần.
Công ty cung cấp máy tính, các thiết bị làm việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm...
Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết, hiếu hỷ.
Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, du lịch...
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Pantry đầy đủ tủ lạnh, lò vi sóng, trà và cafe thỏa thích.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
