Tuyển Hành chính Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Số 81 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Ban Giám đốc xuống các phòng ban.
Tham gia cùng, hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc tiếp đón, làm việc với khách hàng quan trọng, đối tác chiến lược và các bên liên quan.
Tham gia, tổ chức vào các cuộc họp, sự kiện, và các cuộc thương thảo với khách hàng, đảm bảo thể hiện sự chuyên nghiệp và mang lại giá trị cho quan hệ hợp tác.
Ghi chép thông tin cho Ban Giám đốc khi hội họp hay làm việc với đối tác.
Tổ chức các cuộc họp với Ban Giám đốc theo nhu cầu của các phòng ban trong công ty.
Ban hành các quy định, chính sách tới các bộ phận phòng ban theo sự chỉ đạo của GĐ
Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết lái xe ô tô
Có kinh nghiệm về Trợ lý giám đốc.
Nhanh nhẹn, nhạy bén với máy móc công nghệ
Có khả năng Quản lý khối lượng công việc lớn
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chân thành
Sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ khi có yêu cầu hoặc phát sinh
Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000
8.000.000 – 15.000.000
Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 Thứ 2 đến Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần.
Công ty cung cấp máy tính, các thiết bị làm việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm...
Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết, hiếu hỷ.
Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, du lịch...
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Pantry đầy đủ tủ lạnh, lò vi sóng, trà và cafe thỏa thích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà Sunrise, 90 Trần Thái Tông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tong-giam-doc-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252210
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Tuyển Trợ Lý thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 0.1 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Thư Ký thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV DTC
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV DTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Navee
Tuyển Account Manager thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Navee
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Tuyển Thư Ký thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Tuyển Trợ Lý thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 0.1 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Thư Ký thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV DTC
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV DTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Navee
Tuyển Account Manager thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Navee
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Tuyển Thư Ký thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất