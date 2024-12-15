Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Kế toán tổng hợp

Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ColorStudio 95K2 Nguyễn Văn Giáp – Phú Đô – Nam Từ Liêm – Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Kế toán thuế:
Làm và nộp tờ khai theo quý: Tờ khai GTGT, Tờ khai TNCN
Cân đối, lập và nộp báo cáo tài chính năm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo KQKD, BC LCTT, CĐKT , TMBCTC
Lập nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN, quyết toán TNDN
In ấn sổ sách, Kẹp và đóng quyển hồ sơ chứng từ sổ sách, Lưu trữ sổ sách, hồ sơ, chứng từ
Làm hợp đồng thuế
Phục vụ quyết toán khi có thanh tra, giải trình và xử lý các phát sinh công việc với cơ quan thuế
Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hóa đơn, chứng từ đầu vào, nhập liệu hồ sơ thuế, xuất hóa đơn
Lập bảng lương, chấm công, hồ sơ lao động cho nhân viên.
Đăng ký MST cho nhân viên, DK người phụ thuộc, các hồ sơ liên quan tới thuế TNCN
Theo dõi, trình nộp thuế
Giải trình chênh lệch BHXH - tờ khai TNCN hàng năm
2. Hồ sơ Hợp đồng
Hợp đồng đầu ra
Lập Hợp đồng
Đàm phán điều khoản với Khách hàng
Lập hồ sơ thanh toán từng giai đoạn, nghiệm thu thanh lý
Hồ sơ bảo lãnh hợp đồng
Trình ký, in ấn hồ sơ, lưu trữ hợp đồng
Hợp đồng đầu vào
Rà soát kiểm tra tính phù hợp, và hợp lệ của hồ sơ bản mềm, bản cứng
Lưu trữ hồ sơ
3. Kế toán quản trị nội bộ
Lập báo cáo quản trị theo tháng, năm, hoặc theo yêu cầu của BLĐ cho Cho công ty và 2 chi nhánh
Chủ động báo cáo, tư vấn giải pháp cho BLĐ khi phát hiện có bất thường trong chỉ số quản trị
Chủ động đóng góp nếu có sáng kiến cải thiện quy trình làm việc, hoặc bất kỳ các sáng kiến nào góp phần vào sự phát triển chung của công ty

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững tất cả các nghiệp vụ liên quan đến kế toán – tài chính, có khả năng phân tích và nhìn bao quát bài toán quản trị dòng tiền, tài chính của doanh nghiệp.
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán SSE hoặc tương đương
Nắm vững luật kế toán, luôn chủ động update kiến thức, cũng như thông tư nghị định mới trong chuyên môn công việc
Có tư duy khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ, tính trách nhiệm cao, và chịu được áp lực trong công việc
Thân thiện, hòa đồng trong mối quan hệ đồng nghiệp
Linh động trong giao tiếp, xử lý tình huống với khách hàng.

Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận
Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 Thứ 2 đến Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần.
Công ty cung cấp máy tính, các thiết bị làm việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm...
Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết, hiếu hỷ.
Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, du lịch...
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Pantry đầy đủ tủ lạnh, lò vi sóng, trà và cafe thỏa thích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà Sunrise, 90 Trần Thái Tông

