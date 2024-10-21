Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH BBQ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Smart City, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Điều hành hoạt động của tất cả các bộ phận trong nhà hàng. Định hướng sau một thời gian tiếp nhận công việc ở vị trí Quản lý nhà hàng.
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng:
Tiếp thị chương trình khuyến mại và chăm sóc khách hàng đến khách hàng
+ Chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng
+ Chịu trách nhiệm giám sát tổng thể, kiểm soát, lập kế hoạch và phối hợp tất cả các hoạt động của nhân viên tham gia trong việc phục vụ thực phẩm và đồ uống trong nhà hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng nhân sự toàn thể nhân viên nhà hàng: Hiệu quả công việc –Kiểm tra và duy trì tiêu chuẩn phục vụ tốt nhất; ứng xử của nhân viên
– Thiết lập mối quan hệ giữa các đồng nghiệp một cách hiệu quả, thể hiện phong cách chuyên nghiệp có lối sống tốt về đạo đức, thái độ ... đối với tất cả khách hàng, cấp trên, các trưởng bộ phận và nhân viên khác...
- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên
- Báo cáo doanh thu, báo cáo các việc phát sinh phải xử lý trong nhà hàng.
- Quản lý tài sản, trang thiết bị của nhà hàng, công tác vệ sinh, cảnh quan nhà hàng...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm giám sát trong lĩnh vực nhà hàng.
- Yêu cầu độ tuổi: 24 - 32 tuổi
- Kỹ năng lập kế hoạch
- Kỹ năng phân tích đánh giá, kiểm soát, giám sát.
- Kinh nghiệm hiểu biết sâu về lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là nhà hàng khách sạn, ham học hỏi, yêu nghề.

Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8 - 10tr (có thể thỏa thuận tùy theo năng lực).+ PC+ Trách nhiệm+ thưởng nóng....
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định.
- Cơ hội làm việc và thăng tiến trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.
- Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Nghỉ và thưởng các ngày lễ, tết, phép, thăm hỏi, du lịch theo quy định của Công ty.
- Thường xuyên được đào tạo và nâng cao kĩ năng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BBQ Chicken T7-S07 TimeCity

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

