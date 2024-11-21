Tuyển Photographer/Video Editor Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Tầng 5, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kết hợp với team content lên ý tưởng, kế hoạch, kịch bản các video trước khi quay, recap, sáng tạo và chỉnh sửa biên tập nội dung cho video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội

Quay dựng video Behind the Scenes, chụp ảnh hậu trường video quảng cáo, video quảng cáo dịch vụ của công ty như sản xuất tvc quảng cáo, phim doanh nghiệp trên các nền tảng: Tiktok, Facebook, Youtube...

Sáng tạo các ý tưởng quay và xu hướng quay video mới nhất

Dựng video cho các sản phẩm của công ty.

Phối hợp làm việc với team để sản xuất các video chất lượng nhằm phục vụ Marketing.

Khai thác nguồn video có sẵn

Tham gia hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh của công ty

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực sáng tạo và sản xuất video

Có kiến thức về kỹ thuật, khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ Adobe Premiere, Adobe After Effects, Capcut v.v…

Sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa (như Photoshop, AI) là 1 lợi thế

Nhạy bén, lên ý tưởng nhanh chóng, bắt trend

Cẩn trọng, tỉ mỉ, chịu khó, nhiệt tình

Sáng tạo, năng nổ, tự tin vào khả năng bắt trends và tạo trends

Tư duy hình ảnh, sáng tạo các nội dung video theo trend

Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7tr + Nhuận bút (Thu nhập trung bình 10-15tr/tháng)

Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 Thứ 2 đến Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần

Công ty cung cấp máy tính, các thiết bị làm việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm…

Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết

Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, du lịch…

Văn phòng mới đẹp, có chỗ gửi xe máy và ô tô

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Pantry đầy đủ tủ lạnh, lò vi sóng, trà và cafe thỏa thích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

