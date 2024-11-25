Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH BBQ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 28 tòa Handico, Khu Đô thị Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Khảo sát giá cả thị trường tất cả các mặt hàng thuộc nhóm được giao phụ trách và lập báo cáo khảo sát giá định kỳ
- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp để nắm bắt được tình hình biến động của giá cả thị trường, biến động của hàng hóa nguyên vật liệu
- Kiểm tra lượng hàng tồn tại từng cơ sở và lập kế hoạch mua hàng theo ngày, tuần, tháng những mặt hàng được giao phụ trách theo từng cơ sở đáp ứng hoạt động kinh doanh của cơ sở
- Đặt hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt, theo dõi việc mua hàng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng
- Điều phối hàng hóa nguyên vật liệu thuộc nhóm được giao phụ trách giữa các cơ sở
- Lập các thủ tục hồ sơ theo dõi đơn đặt hàng, mua hàng
- Chủ động liên hệ với các bộ phận nhận hàng tại cơ sở để nắm bắt được thực trạng của hàng hóa
- Tìm kiếm nguồn hàng, nhà cung cấp đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng, dịch vụ sau bán hàng
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện công việc thu mua
- Đề xuất các ý kiến, giải pháp thực hiện công việc thu mua
- Các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được yêu cầu.
- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành khối Kinh tế, Logistics, ...
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong công việc thu mua cho nhà hàng
- Có kỹ năng truyền tải thông tin, giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, chủ động, cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc theo nhóm
- Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9- 11 tr tùy theo năng lực
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định.
- Cơ hội làm việc trong môi trường có nhiều khả năng thăng tiến
- Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Nghỉ và thưởng các ngày lễ, tết, phép, thăm hỏi, du lịch theo quy định của Công ty.
- Thường xuyên được đào tạo và nâng cao kĩ năng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BBQ Chicken T7-S07 TimeCity

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

