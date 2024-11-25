Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 28 tòa Handico, Khu Đô thị Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Khảo sát giá cả thị trường tất cả các mặt hàng thuộc nhóm được giao phụ trách và lập báo cáo khảo sát giá định kỳ

- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp để nắm bắt được tình hình biến động của giá cả thị trường, biến động của hàng hóa nguyên vật liệu

- Kiểm tra lượng hàng tồn tại từng cơ sở và lập kế hoạch mua hàng theo ngày, tuần, tháng những mặt hàng được giao phụ trách theo từng cơ sở đáp ứng hoạt động kinh doanh của cơ sở

- Đặt hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt, theo dõi việc mua hàng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng

- Điều phối hàng hóa nguyên vật liệu thuộc nhóm được giao phụ trách giữa các cơ sở

- Lập các thủ tục hồ sơ theo dõi đơn đặt hàng, mua hàng

- Chủ động liên hệ với các bộ phận nhận hàng tại cơ sở để nắm bắt được thực trạng của hàng hóa

- Tìm kiếm nguồn hàng, nhà cung cấp đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng, dịch vụ sau bán hàng

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện công việc thu mua

- Đề xuất các ý kiến, giải pháp thực hiện công việc thu mua

- Các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được yêu cầu.

- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành khối Kinh tế, Logistics, ...

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong công việc thu mua cho nhà hàng

- Có kỹ năng truyền tải thông tin, giao tiếp tốt

- Nhanh nhẹn, chủ động, cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc theo nhóm

- Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao

- Lương từ 9- 11 tr tùy theo năng lực

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định.

- Cơ hội làm việc trong môi trường có nhiều khả năng thăng tiến

- Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Nghỉ và thưởng các ngày lễ, tết, phép, thăm hỏi, du lịch theo quy định của Công ty.

- Thường xuyên được đào tạo và nâng cao kĩ năng trong công việc.

