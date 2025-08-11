Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Huyện Long Điền

- Bà Rịa Vũng Tàu: Huyện Châu Đức

- Bà Rịa Vũng Tàu: Huyện Xuyên Mộc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Huyện Đất Đỏ

- Bà Rịa Vũng Tàu: Thành phố Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

  1. Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có; giới thiệu sản phẩm và thực hiện phân phối sản phẩm đến các khách hàng;
  2. Thực hiện việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm của Tập đoàn. Khai thác, mở rộng thị trường, nâng cao thị phần của Cửa hàng và Tập đoàn;
  3.  Thu thập các thông tin thị trường trên địa bàn phụ trách và thực hiện các chế độ báo cáo liên quan cho các đơn vị quản lý cấp trên theo quy định;
  4.  Cập nhật kịp thời các chính sách kinh doanh, quy định bán hàng … để triển khai đến khách hàng;
  5. Cập nhật, theo dõi, kiểm soát công nợ. Đề ra kế hoạch thu hồi công nợ cụ thể, rõ ràng.;
  6. Hỗ trợ các công việc phát sinh trong cửa hàng theo sự phân công của Cửa hàng Trưởng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  1. Nam/ Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên;
  2. Ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế hoặc tất cả các ngành liên quan;
  3. Có khả năng  Lập kế hoạch làm việc rõ ràng, cụ thể mang đến hiệu quả cao;.
  4. Quản lý thời gian hiệu quả, nắm bắt tâm lý khách hàng và giao tiếp lưu loát;
  5. Có phẩm chất trung thực, khách quan cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

  1. Thu nhập: Từ  8 -15 triệu  tuỳ năng lực;
  2. Sau 12 tháng sẽ được đưa đi đào tạo, bổ nhiệm lên Cửa hàng Trưởng
  3. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
  4. Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ; 
  5. Công việc ổn định lâu dài;
  6. Có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp;
  7. Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); BH tai nạn 24/24;
  8. Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

