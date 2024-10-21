Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- 26B Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phụ trách kinh doanh, tìm kiếm, phát triển, tiếp cận khách hàng và cung cấp giải pháp truyền thông - quảng cáo đến các doanh nghiệp Đàm phán, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng kinh doanh Giữ mối quan hệ tốt giữa khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng với công ty Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm theo chỉ tiêu từ Ban Giám đốc và Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường, khách hàng và đề xuất hoạt động, chiến dịch, chính sách thúc đẩy kinh doanh phù hợp với từng thời điểm
Phụ trách kinh doanh, tìm kiếm, phát triển, tiếp cận khách hàng và cung cấp giải pháp truyền thông - quảng cáo đến các doanh nghiệp
Đàm phán, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng kinh doanh
Giữ mối quan hệ tốt giữa khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng với công ty
Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm theo chỉ tiêu từ Ban Giám đốc và Trưởng phòng
Nghiên cứu thị trường, khách hàng và đề xuất hoạt động, chiến dịch, chính sách thúc đẩy kinh doanh phù hợp với từng thời điểm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương hiệu Agency & Production house hoặc tương đương Nhanh nhạy với số liệu, khả năng tính toán, tổng hợp số liệu tốt Có kiến thức hoặc quan tâm tới thị trường kinh doanh nói chung, đặc biệt các lĩnh vực: Bất động sản, Tài chính – ngân hàng, Tiêu dùng nhanh, Công nghệ - Giáo dục... Hiểu về thị trường, quy trình sản xuất cũng như có khả năng đánh giá chất lượng phim quảng cáo là một lợi thế.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương hiệu Agency & Production house hoặc tương đương
Nhanh nhạy với số liệu, khả năng tính toán, tổng hợp số liệu tốt
Có kiến thức hoặc quan tâm tới thị trường kinh doanh nói chung, đặc biệt các lĩnh vực: Bất động sản, Tài chính – ngân hàng, Tiêu dùng nhanh, Công nghệ - Giáo dục...
Hiểu về thị trường, quy trình sản xuất cũng như có khả năng đánh giá chất lượng phim quảng cáo là một lợi thế.

Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000đ + Lương kinh doanh + Thưởng dự án Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 Thứ 2 đến Thứ 6 và hai Thứ 7 cách tuần Công ty cung cấp máy tính, các thiết bị làm việc Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm… Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, du lịch… Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000đ + Lương kinh doanh + Thưởng dự án
Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 Thứ 2 đến Thứ 6 và hai Thứ 7 cách tuần
Công ty cung cấp máy tính, các thiết bị làm việc
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm…
Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết
Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, du lịch…
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà Sunrise, 90 Trần Thái Tông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

