Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
- Hưng Yên: KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phụ trách công tác Bảo hiệm xã hội:
- Làm thủ tục tăng/giảm BHXH… cho người lao động hàng tháng; Phụ trách giải quyết các chế độ: ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động… cho người lao động
- Làm thủ tục đề nghị thanh toán tiền BHXH,…đối chiếu quỹ lương, số lao động, số tiền phải nộp với Kế toán.
- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc về vấn đề BHXH cho người lao động.
- Hợp đồng lao động: Thực hiện làm hợp đồng thử việc/tập nghề, hợp đồng lao động cho NLĐ.
2. Phụ trách công tác Đào tạo:
- Tổng hợp kế hoạch đào tạo nội bộ năm từ các bộ phận
- Phối hợp với các bộ phận tổ chức triển khai đào tạo, theo dõi quá trình đào tạo/đánh giá kết quả đào tạo và hoàn thiện hồ sơ đào tạo.
- Tổng hợp kết quả các khóa đào tạo trong năm => Đề xuất/kiến nghị về công tác Đào tạo.
- Liên hệ, tổ chức các khóa đào tạo với cơ quan bên ngoài.
3. Giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của NLĐ:
- Cấp mã số thuế cá nhân cho NLĐ
- Đăng ký NPT giảm trừ cho NLĐ
- Tổng hợp thuế TNCN phải nộp hàng tháng của nhà máy.
- Phối hợp với Phòng kế toán thực hiện các công việc liên quan đến QTT TNCN
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI