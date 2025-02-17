Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Kĩ Thuật Teppo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Mức lương 400 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mặt đường 35 – Thanh Lâm – Mê Linh - Mê Linh - Hà Nội (Cạnh khu công nghiệp Quang Minh)

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 400 - 500 USD

• Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp theo nhu cầu của công ty.

• Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng, thực hiện các thủ tục đặt hàng.

• Theo dõi tiến độ giao hàng, kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho.

• Quản lý, cập nhật danh sách nhà cung cấp, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

• Phối hợp với bộ phận kế toán, kinh doanh và các phòng ban liên quan để đảm bảo hoạt động mua hàng hiệu quả.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng và đảm bảo hàng hóa được cung ứng kịp thời.

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Ngoại ngữ

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên ngành công nghiệp, cơ khí, điện tử.

Kỹ năng:

• Kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.

• Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

• Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Kĩ Thuật Teppo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kĩ Thuật Teppo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.