Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED

Blueseed Group đã phát triển từ mạng quảng cáo video hàng đầu Việt Nam trở thành một hệ sinh thái truyền thông công nghệ kỹ thuật số toàn diện với mạng quảng cáo hiệu suất cao kết nối hơn 300 website tiếng Việt lớn nhất đến hệ thống mua bán quảng cáo tự động trên nền tảng DV360; tận dụng sức mạnh là đối tác hàng đầu của Google/Facebook/ Tiktok; tiếp cập với hàng triệu người dùng Internet thông qua nội dung tự sản xuất, fanpage và các kênh trên Youtube và Facebook. Chúng tôi không ngừng liên tục phát triển để dẫn đầu xu hướng phát về tiếp thị kỹ thuật số, là sự cộng hưởng sản phẩm dịch vụ từ: Blueseed Media - 360 độ agency cung cấp dịch vụ trọn gói cho tiếp thị kỹ thuật số từ chiến lược, lập kế hoạch đến thực hiện chiến dịch. Blueseed Digital - đối tác toàn diện về digital marketing cho nhãn hàng, cung cấp các dịch vụ từ nhận diện thương hiệu đến hiệu suất quảng cáo dựa trên dữ liệu.