Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
- Hồ Chí Minh: 17
- 19 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Có thể làm việc toàn thời gian tại văn phòng.
Thực tập toàn thời gian: 6 tháng;
Cẩn thận, kỹ tính, có trách nhiệm với công việc.
Không yêu cầu kinh nghiệm chỉ cần chủ động, chịu học hỏi và chịu áp lực công việc tốt; yêu thích Digital Marketing.
Ứng dụng THÀNH THẠO Word, Excel, Google Sheet.
Tham gia các hoạt động teambuiding, sinh nhật nhân viên, year end party, sinh nhật công ty…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kiến thức về các hệ thống: Google, Facebook, Cốc Cốc, Zalo, Linkedin, Tik Tok, DSP…
Đào tạo về các danh mục: FMCG, Ngân hàng, Thương mại điện tử, Fintech, Rao vặt, OTA, Làm đẹp, Giáo dục,….
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng/quí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
