Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cổng chào bình dương, Thuận An, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 1 - 10 Triệu

- Tìm kiếm, chăm sóc, giới thiệu và phát triển mạng lưới khách hàng nước ngoài trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm chất lượng cao ....

- Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ, đảm bảo doanh số cam kết được cấp quản lý phân công.

- Thực hiện một số công việc chuyên môn khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo Công ty;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện và chăm sóc các hợp đồng

- Tốt nghiệp chuyên ngành marketing , kinh tế, du lịch, ... (SV năm I,II, trung cấp, cao đẳng,Đại Học,.....)

-Thực tập sinh tự trang bị laptop khi đi thực tập.

- Có chứng chỉ tiếng anh IELTS, TOEFL & TOEIC trên 650 là 1 lợi thế lớn

- Ưu tiên sinh viên mới ra trường.SV Cần Chỗ Thực Tập,có kỹ năng đàm phán , thuyết phục tốt,giao tiếp tốt .

- Chăm chỉ , nhẫn nại , nhạy bén, nhiệt tình trong công việc

- Có kỹ năng kiểm soát đàm thoại lịch sự , hòa nhã , tạo niềm tin cho khách hàng,sử dụng thành thạo tin học văn phòng ( có lapptop )

- làm việc tại quận Bình Thạnh, TpHCM :

- Ưu tiên các ứng viên trong TpHCM/Bình Dương, có phương tiện di chuyển

- Sẵn sàng đi công tác xa do yêu cầu công việc

Tại Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tọa lạc tại vị trí thuận tiện di chuyển, chỉ mất 10 phút di chuyển từ công ty vào Quận 1 và ngược lại

- Được đào tạo chuyên nghiệp ngay từ ban đầu và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn mà không ở bất kỳ nơi nào có được.

- 3 tháng thực tập tại công ty tương đương với kinh nghiệm làm việc 1 năm tại các công ty khác.

- Được hướng dẫn để có thể tự tin tiếp xúc trực tiếp với khách hàng

- Cơ hội được đi công tác trong và ngoài nước

- Sẽ được nhận làm nhân viên chính thức nếu chứng tỏ được năng lực bản thân

- được hưởng phụ cấp dựa trên kết quả hoạt động của phòng kinh doanh

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với cơ hội thăng tiến và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng Công ty;

- Cơ chế Lương + Thưởng hấp dẫn và cạnh tranh(đối với nhân viên chính thức

- Các chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước(đối với nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)

