Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)

Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)

Mức lương
1 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cổng chào bình dương, Thuận An, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 1 - 10 Triệu

- Tìm kiếm, chăm sóc, giới thiệu và phát triển mạng lưới khách hàng nước ngoài trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm chất lượng cao ....
- Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ, đảm bảo doanh số cam kết được cấp quản lý phân công.
- Thực hiện một số công việc chuyên môn khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo Công ty;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện và chăm sóc các hợp đồng

Với Mức Lương 1 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành marketing , kinh tế, du lịch, ... (SV năm I,II, trung cấp, cao đẳng,Đại Học,.....)
-Thực tập sinh tự trang bị laptop khi đi thực tập.
- Có chứng chỉ tiếng anh IELTS, TOEFL & TOEIC trên 650 là 1 lợi thế lớn
- Ưu tiên sinh viên mới ra trường.SV Cần Chỗ Thực Tập,có kỹ năng đàm phán , thuyết phục tốt,giao tiếp tốt .
- Chăm chỉ , nhẫn nại , nhạy bén, nhiệt tình trong công việc
- Có kỹ năng kiểm soát đàm thoại lịch sự , hòa nhã , tạo niềm tin cho khách hàng,sử dụng thành thạo tin học văn phòng ( có lapptop )
làm việc tại quận Bình Thạnh, TpHCM
- Ưu tiên các ứng viên trong TpHCM/Bình Dương, có phương tiện di chuyển
- Sẵn sàng đi công tác xa do yêu cầu công việc

Tại Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tọa lạc tại vị trí thuận tiện di chuyển, chỉ mất 10 phút di chuyển từ công ty vào Quận 1 và ngược lại
- Được đào tạo chuyên nghiệp ngay từ ban đầu và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn mà không ở bất kỳ nơi nào có được.
- 3 tháng thực tập tại công ty tương đương với kinh nghiệm làm việc 1 năm tại các công ty khác.
- Được hướng dẫn để có thể tự tin tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
- Cơ hội được đi công tác trong và ngoài nước
- Sẽ được nhận làm nhân viên chính thức nếu chứng tỏ được năng lực bản thân
- được hưởng phụ cấp dựa trên kết quả hoạt động của phòng kinh doanh
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với cơ hội thăng tiến và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng Công ty;
- Cơ chế Lương + Thưởng hấp dẫn và cạnh tranh(đối với nhân viên chính thức
- Các chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước(đối với nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)

Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 29/15, Đường số 2, Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

