Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà AXYS, Số 12A Núi Thành, phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Gọi điện tư vấn sản phẩm sữa dinh dưỡng.

• Dữ liệu khách hàng có sẵn do công ty cung cấp.

• Giới thiệu, giải đáp thắc mắc về sản phẩm và chăm sóc khách hàng.

• Khai thác thêm nhu cầu để gia tăng doanh số.

• Đảm bảo doanh số theo ngày/tuần/tháng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp THPT trở lên

• Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

• Chủ động, chịu được áp lực, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm.

• Nhiệt huyết, năng lượng tích cực.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 7 triệu/tháng (không ảnh hưởng KPI)

• Thu nhập trung bình: 15-20 triệu/tháng, có thể lên đến 25 triệu/tháng

• Thử việc 02 tháng vẫn nhận 100% lương cứng.

• Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN chế độ theo Luật lao động.

• Quà tặng và sự kiện cho nhân viên và gia đình vào các dịp lễ

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có các cuộc thi thưởng định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin