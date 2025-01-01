Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Công Ty Công Nghệ HENO là Công ty Công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (FINTECH) tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin giúp cộng đồng nhà bán hàng, doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam phát triển/bền vững tiếp cận DV tài chính dễ dàng nhất thông qua giải pháp chuyển đổi số cơ bản. HENO được thành lập bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Fintech và Y tế với sứ mệnh trở thành Công ty tài chính số Việt Nam đầu tiên và lớn nhất chỉ giành riêng cho nhà bán hàng, doanh nghiệp. Công Ty Công Nghệ HENO là Công ty Công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (FINTECH) tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin giúp cộng đồng nhà bán hàng, doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam phát triển/bền vững tiếp cận DV tài chính dễ dàng nhất thông qua giải pháp chuyển đổi số cơ bản. HENO được thành lập bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Fintech và Y tế với sứ mệnh trở thành Công ty tài chính số Việt Nam đầu tiên và lớn nhất chỉ giành riêng cho nhà bán hàng, doanh nghiệp.