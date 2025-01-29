Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN
Ngày đăng tuyển: 29/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty
Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng/nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm
Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: danh sách các tính năng (Feature List), tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification), danh sách kịch bản sử dụng (Use case list), bố cục sản phẩm (Wire frame), ...
Chịu trách nhiệm chính trong các buổi tìm hiểu và bàn giao nghiệp vụ (Knowledge Transfer)
Lên ý tưởng giao diện tạo mock-up cho sản phẩm
Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phạm vi công việc của dự án, lập kế hoạch và ước lượng công việc
Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm
Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty
Làm cầu nối giữa bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm với khách hàng hoặc nội bộ công ty.
Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến toán, kinh tế, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, hoặc tương đương
Có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu và viết tài liệu
Có kiến thức, kinh nghiệm về những quy trình, nghiệp vụ thông dụng liên quan đến kinh tế, tài chính, quản lý doanh nghiệp.
Giao tiếp hiệu quả
Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, chính xác, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức công việc: Toàn thời gian Từ thứ 2 đến thứ 6(8:00 AM - 5:00 PM)
Có chế độ làm việc WFH 3 ngày/ tháng, được thêm ngày phép trong tháng sinh nhật nhân viên.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định luật lao động.
Lộ trình thăng tiến, có cơ hội lên vị trí cao hơn xét theo kết quả làm việc.
Thưởng các ngày sinh nhật, lễ, Tết;
Làm việc trong ngành giáo dục, có cơ hội và môi trường sử dụng và phát triển tiếng Anh.
Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ (On-job training).
Các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch công ty.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.
Không bắt buộc đồng phục, thoải mái, linh động trong lựa chọn trang phục.
Phụ cấp laptop, gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, tòa nhà Quỳnh Lan, 60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

