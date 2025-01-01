Giới thiệu Công ty cổ phần công nghệ Isofh

ISOFH là công ty công nghệ tập trung phát triển mảng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Y tế với mục tiêu sẽ trở thành công ty số 1 Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển ngành Y tế. Chúng tôi cần có sự đồng hành, đóng góp của các bạn để cùng phát triển nhanh hơn nữa. ISOFH tin vào sức mạnh của tập thể trong việc giải quyết dứt điểm và triệt để các bài toán cụ thể, thực thế, đặc biệt là các bài toàn quản trị. ISOFH mong muốn kiếm tìm những người đồng hành có tư duy mở, hăng hái, say mê. ISOFH trao cho bạn sự chủ động và dám thử thách bản thân, chấp nhận những sai lầm và luôn tìm đến các giải pháp tối ưu. Phát triển các sản phẩm là hoạt động để phát triển đội ngũ nhân viên từng bước chuyên nghiệp, trưởng thành hơn, nhau cùng bắt tay để thực hiện một mục tiêu chung. ISOFH là công ty công nghệ tập trung phát triển mảng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Y tế với mục tiêu sẽ trở thành công ty số 1 Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển ngành Y tế. Chúng tôi cần có sự đồng hành, đóng góp của các bạn để cùng phát triển nhanh hơn nữa. ISOFH tin vào sức mạnh của tập thể trong việc giải quyết dứt điểm và triệt để các bài toán cụ thể, thực thế, đặc biệt là các bài toàn quản trị. ISOFH mong muốn kiếm tìm những người đồng hành có tư duy mở, hăng hái, say mê. ISOFH trao cho bạn sự chủ động và dám thử thách bản thân, chấp nhận những sai lầm và luôn tìm đến các giải pháp tối ưu. Phát triển các sản phẩm là hoạt động để phát triển đội ngũ nhân viên từng bước chuyên nghiệp, trưởng thành hơn, nhau cùng bắt tay để thực hiện một mục tiêu chung. Xem thêm