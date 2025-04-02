Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, An Dương ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận target doanh số từ cấp trên
Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty về SƠN TÀU BIỂN, SƠN CÔNG NGHIỆP.
Khảo sát thị trường, cập nhật thông tin cần thiết và nắm bắt nhu cầu của khách hàng
Tham gia các lớp đào tạo do công ty tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã làm kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật, hàng hải.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương CB (15tr) + HOA HỒNG (Không giới hạn)
Được công ty cung cấp Data chốt Hợp đồng, dự án lớn với hoa hồng lên đến 1%.
Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài và Data khách hàng tiềm năng.
Đóng BH 100% theo thu nhập
Chế độ nghỉ mát 1 lần/ năm (trong hoặc nước ngoài)
Các chế độ khác theo công ty lễ - tết khác, sinh nhật...
Xét duyệt tăng lương hàng năm
Được trang bị máy móc phục vụ công việc, môi trường làm việc lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 6, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

