Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh
- Hà Nội: số 35 Nguyễn Đình Chiểu
- Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
VỊ TRÍ NÀY KHÔNG PHẢI DEVELOPER, ỨNG VIÊN VUI LÒNG ĐỌC KỸ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tham gia triển khai, đào tạo và hỗ trợ người dùng phần mềm tại bệnh viện/phòng khám - nơi phần mềm của ISOFH đang được triển khai thực tế
Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ sử dụng phần mềm trực tiếp hoặc thông qua ultraviewer, zalo, telegram, viber
Viết HDSD, Làm video HDSD phần mềm
Test UAT tính năng phần mềm
Tham gia đào tạo/trợ giảng tập huấn phần mềm
Học hỏi và thực hành kỹ năng phân tích nghiệp vụ trong môi trường thực tế.
Chuẩn bị các Tài liệu đào tạo theo sự phân công của Quản lý
Gửi báo cáo công việc theo ngày qua email tới Quản lý
Tổng kết công việc và gửi báo cáo theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
CÓ THỂ THAM GIA THỰC TẬP FULLTIME, TRONG TỐI THIỂU 03 THÁNG
Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng.
Có tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề tốt, ham học hỏi, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Sẵn sàng onsite tại bệnh viện theo yêu cầu dự án
Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm
Hỗ trợ thực tập: 2 triệu/tháng + phụ cấp khi tham gia triển khai dự án
Được xem xét tuyển dụng chính thức sau thời gian thực tập
Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
Đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
