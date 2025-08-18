Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 35 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

VỊ TRÍ NÀY KHÔNG PHẢI DEVELOPER, ỨNG VIÊN VUI LÒNG ĐỌC KỸ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia triển khai, đào tạo và hỗ trợ người dùng phần mềm tại bệnh viện/phòng khám - nơi phần mềm của ISOFH đang được triển khai thực tế

Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ sử dụng phần mềm trực tiếp hoặc thông qua ultraviewer, zalo, telegram, viber

Viết HDSD, Làm video HDSD phần mềm

Test UAT tính năng phần mềm

Tham gia đào tạo/trợ giảng tập huấn phần mềm

Học hỏi và thực hành kỹ năng phân tích nghiệp vụ trong môi trường thực tế.

Chuẩn bị các Tài liệu đào tạo theo sự phân công của Quản lý

Gửi báo cáo công việc theo ngày qua email tới Quản lý

Tổng kết công việc và gửi báo cáo theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin,... hoặc các ngành liên quan.

CÓ THỂ THAM GIA THỰC TẬP FULLTIME, TRONG TỐI THIỂU 03 THÁNG

Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng.

Có tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề tốt, ham học hỏi, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Sẵn sàng onsite tại bệnh viện theo yêu cầu dự án

Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h -17h30, T2 – T6

Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm

Hỗ trợ thực tập: 2 triệu/tháng + phụ cấp khi tham gia triển khai dự án

h

Được xem xét tuyển dụng chính thức sau thời gian thực tập

Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

Đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin