Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 64 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch digital marketing (Facebook Ads, Instagram, TikTok, Google Ads...).

Lên outline, ý tưởng content marketing (bài viết, hình ảnh, video) để thu hút khách hàng.

Hỗ trợ triển khai và tối ưu hiệu quả quảng cáo Facebook Ads, Google Ads.

Quản lý và phát triển các kênh social media của Synergy Studio.

Hỗ trợ tổ chức workshop, sự kiện networking, meetups cho cộng đồng coworking.

Phân tích dữ liệu marketing, báo cáo hiệu quả và đề xuất cải tiến chiến lược.

Phối hợp với các team khác như Content, Design, sản phẩm...để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng đến khách hàng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Digital Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Digital Marketing

Biết sử dụng các công cụ Canva, PS, AI, Capcut cơ bản.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Chế độ phúc lợi tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin