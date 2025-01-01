Giới thiệu Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình được thành lập năm 2010. Sau 11 năm hình thành và phát triển, Phúc Bình đang dần khẳng định được giá trị thương hiệu trong lòng khách hàng. Quy mô nhân sự hiện tại là khoảng 160 người. Phúc Bình có 1 trụ sờ chính tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Phúc Bình là nhà cung cấp và thi công hệ thống điện nhẹ như hệ thống camera giám sát, hệ thống wifi, hệ thống lan, thoại, tổng đài, hệ thống bãi đậu xe thông minh, cổng từ kim loại, chuông cửa có hình, các sản phẩm báo động, báo cháy kiểm soát ra vào, bãi đậu xe thông minh và rất nhiều sản phẩm bổ trợ khác