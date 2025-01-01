Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

Với đội ngũ chuyên gia có tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống, cùng sự tham gia của các kỹ sư trẻ tuổi, nhiệt huyết và sự đồng hành của các đối tác quốc tế uy tín, TPCOMS tập trung chuyên sâu vào nghiên cứu phát triển và tích hợp các giải pháp công nghệ cao giúp tận dụng tối đa sức mạnh của viễn thông - công nghệ thông tin & Internet vào tất cả các lĩnh vực kinh tế và cuộc sống. Chúng tôi tin rằng, chúng tôi đang ở đây để tạo ra các giá trị cho các bên liên quan khác nhau, những người bao gồm nhân viên của chúng tôi, khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội. Chúng tôi muốn thực hiện & nâng tầm cao hơn tất cả những điều trên bằng việc liên tục nâng cao năng suất & hiệu quả của chúng tôi. TPCOMS được thành lập từ 2012 bởi các thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống đến từ trong và ngoài nước, đến nay chúng tôi giành được nhiều sự tín nhiệm từ các tổ chức doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế qua sự có mặt tại hơn 20 tỉnh/TP lớn miền Nam.

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 17/09/2025

Đà Nẵng Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
49 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

