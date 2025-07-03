Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 41 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động đặt dịch vụ cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (Inbound).

Tiếp nhận, xử lý và phân công các yêu cầu đặt tour, khách sạn, vé máy bay, dịch vụ vận chuyển, hướng dẫn viên, v.v.

Đảm bảo mọi dịch vụ được đặt chính xác, đúng thời gian và theo yêu cầu của khách hàng và bộ phận bán hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp dịch vụ (khách sạn, nhà xe, điểm tham quan,...).

Theo dõi sát sao tiến độ dịch vụ trước và trong tour, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh liên quan đến đặt dịch vụ.

Đào tạo, giám sát và hỗ trợ đội ngũ nhân viên đặt dịch vụ (reservation staff).

Cập nhật và tối ưu hóa quy trình đặt dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận kinh doanh và điều hành để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Quản lý chi phí đặt dịch vụ, đàm phán giá và đảm bảo lợi nhuận đúng định mức công ty.

Thực hiện công việc được giao theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Du lịch, Quản trị Du lịch, Ngoại ngữ, hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành hoặc đặt dịch vụ tour inbound, trong đó có 1 năm ở vị trí quản lý.

Kỹ năng tổ chức công việc, xử lý tình huống nhanh và hiệu quả.

Am hiểu thị trường khách quốc tế và nhu cầu dịch vụ đi kèm.

Kỹ năng đàm phán và làm việc với nhà cung cấp tốt.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, tối thiểu IELTS 6.0

Thành thạo các phần mềm văn phòng, hệ thống đặt dịch vụ

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000 + thưởng

Thưởng theo hiệu suất công việc và các dịp lễ, Tết.

Cơ hội được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, tiếp xúc với các đối tác quốc tế.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và phúc lợi theo quy định pháp luật.

