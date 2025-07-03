Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Điều hành tour

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 41 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động đặt dịch vụ cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (Inbound).
Tiếp nhận, xử lý và phân công các yêu cầu đặt tour, khách sạn, vé máy bay, dịch vụ vận chuyển, hướng dẫn viên, v.v.
Đảm bảo mọi dịch vụ được đặt chính xác, đúng thời gian và theo yêu cầu của khách hàng và bộ phận bán hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp dịch vụ (khách sạn, nhà xe, điểm tham quan,...).
Theo dõi sát sao tiến độ dịch vụ trước và trong tour, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh liên quan đến đặt dịch vụ.
Đào tạo, giám sát và hỗ trợ đội ngũ nhân viên đặt dịch vụ (reservation staff).
Cập nhật và tối ưu hóa quy trình đặt dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận kinh doanh và điều hành để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Quản lý chi phí đặt dịch vụ, đàm phán giá và đảm bảo lợi nhuận đúng định mức công ty.
Thực hiện công việc được giao theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Du lịch, Quản trị Du lịch, Ngoại ngữ, hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành hoặc đặt dịch vụ tour inbound, trong đó có 1 năm ở vị trí quản lý.
Kỹ năng tổ chức công việc, xử lý tình huống nhanh và hiệu quả.
Am hiểu thị trường khách quốc tế và nhu cầu dịch vụ đi kèm.
Kỹ năng đàm phán và làm việc với nhà cung cấp tốt.
Tiếng Anh giao tiếp tốt, tối thiểu IELTS 6.0
Thành thạo các phần mềm văn phòng, hệ thống đặt dịch vụ

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000 + thưởng
Thưởng theo hiệu suất công việc và các dịp lễ, Tết.
Cơ hội được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, tiếp xúc với các đối tác quốc tế.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và phúc lợi theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 10, ngách 8/191/48 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-hanh-tour-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job361191
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour DACOTOURS Co., Ltd làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận DACOTOURS Co., Ltd
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điều hành tour Travel Plus Co; làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Travel Plus Co;
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Olanka Travels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Olanka Travels
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm