Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm CN đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh , Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, giám sát, vận hành máy ép, thổi nhựa.

- Phân tích, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật vận hành máy ép nhựa.

- Thực hiện bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch hàng ngày.

- Kiểm tra duy trì thông số ép để đạt chất lượng sản phẩm theo yêu cầu trong ca sản xuất.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa,....

- Bắt buộc: Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực kỹ thuật - sản xuất, vận hành máy ép nhựa.

- Khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu và phát hiện những hạn chế trong hệ thống.

- Sáng tạo, linh hoạt xử lý vấn đề.

Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh

