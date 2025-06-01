Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Ngày đăng tuyển: 01/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 511 Đoàn Khuê, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Listing sản phẩm lên Etsy, Tiktok shop; quản lý đơn hàng , chăm sóc khách hàng , chăm sóc và chịu trách nhiệm về cửa hàng của mình.
Tìm hiểu và phân tích nhu cầu của người dùng tiêu dùng thị trường Âu- Mỹ.
Phân tích các sản phẩm đã có, đề xuất ý tưởng sản phẩm mới.
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học.
Có kinh nghiệm 6 tháng về thị trường E-commerce, POD là một lợi thế
Ưu tiên tốt nghiệp các ngành nghề marketing hoặc thiết kế

Tại CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5m + up to 15m % Doanh thu (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - % theo KPI - BÁN CÀNG NHIỀU, THU NHẬP CÀNG CAO)
Thưởng Best seller, thưởng Tết
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng,
Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, quà sinh nhật đầy đủ cho nhân viên, Ăn vặt thoải mái: Trà, cafe, bánh kẹo hoa quả,...
Xét tăng lương 6 tháng/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE

CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 511 Đoàn Khuê Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

