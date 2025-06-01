Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 511 Đoàn Khuê, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Listing sản phẩm lên Etsy, Tiktok shop; quản lý đơn hàng , chăm sóc khách hàng , chăm sóc và chịu trách nhiệm về cửa hàng của mình.

Tìm hiểu và phân tích nhu cầu của người dùng tiêu dùng thị trường Âu- Mỹ.

Phân tích các sản phẩm đã có, đề xuất ý tưởng sản phẩm mới.

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học.

Có kinh nghiệm 6 tháng về thị trường E-commerce, POD là một lợi thế

Ưu tiên tốt nghiệp các ngành nghề marketing hoặc thiết kế

Tại CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5m + up to 15m % Doanh thu (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - % theo KPI - BÁN CÀNG NHIỀU, THU NHẬP CÀNG CAO)

Thưởng Best seller, thưởng Tết

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng,

Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, quà sinh nhật đầy đủ cho nhân viên, Ăn vặt thoải mái: Trà, cafe, bánh kẹo hoa quả,...

Xét tăng lương 6 tháng/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin