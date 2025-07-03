Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN I.E.I làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 35 USD

Mức lương 15 - 35 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Da Nang, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 35 USD

• Phụ trách giới thiệu và phân phối các sản phẩm dược phẩm của công ty trong kênh NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN, BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VÀ PHÒNG MẠCH

• Tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với bác sĩ, nhân viên y tế và các đối tác tại các bệnh viện trong khu vực được giao.

• Phối hợp với đội ngũ để triển khai các chương trình hội thảo, hội nghị khoa học nhằm quảng bá sản phẩm.

• Theo dõi tình hình sử dụng sản phẩm tại các bệnh viện, xử lý kịp thời các phản hồi hoặc vấn đề phát sinh.

• Đạt chỉ tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh khác theo kế hoạch của công ty.

Với Mức Lương 15 - 35 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu Cầu Ứng Viên:

• Năng động, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.

• Trình độ: Cao đẳng – Đại học các ngành nghề, ưu tiên ngành dược.

• Ưu tiên Sinh viên mới ra trường hoặc đã có 1 năm kinh nghiệm.

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

*** Quyền Lợi Được Hưởng:

• Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo Luật Lao động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN I.E.I Thì Được Hưởng Những Gì

