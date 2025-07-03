Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DAIJIN VINA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô U1 - U3, đường 10B và ven DT 602, KCN Hòa Khánh mở rộng, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

• Kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ.

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán Misa.

• Cân đối, quản lý dòng tiền

• Tính giá thành sản phẩm

• Kiểm tra, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

• Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế GTGT và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

• Lập chứng từ bán hàng: lập hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho và kiểm tra tính hợp lý các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

• Làm các công việc phát sinh liên quan khác khi được cấp trên yêu cầu

• Thực hiện các hồ sơ liên quan đến phòng cháy chữa cháy, môi trường

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ. Độ tuổi từ 28 đến 35

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

• Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí kế toán tổng hợp tại nhà máy sản xuất xuất khẩu; các nghiệp vụ kế toán thuế; các nghiệp vụ tập hợp chi phí và tính giá thành; các nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn kế toán tài chính, kế toán thuế

• Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH DAIJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Từ 15.000.000 đến 17.000.000 đồng

• Tăng lương theo định kỳ. Được hưởng 12 ngày phép/ năm.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

• Thưởng chuyên cần, các ngày lễ tết, hiếu hỉ, thưởng đóng góp, lương tháng 13 theo quy định hiện hành của công ty.

• Cơm trưa tại nhà máy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAIJIN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin