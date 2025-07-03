Tuyển Sales Manager CÔNG TY VIETNAM FIL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 Trịnh Đình Thảo, Cẩm Lệ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Manager

FIL Vietnam là công ty chuyên cung cấp giải pháp khí nén, giải pháp thu hồi bụi khói mùi công nghiệp, giải pháp quản lý năng lượng khí nén của các hãng Donaldson (Mỹ); Renner-Kompressoren (Đức); CS-Instruments (Đức); Omega-Air (Slovenia); ELGI (Ấn Độ)… cho các nhà máy công nghiệp.

Chúng tôi đang tìm kiếm trưởng phòng bán hàng kỹ thuật có kinh nghiệm để thúc đẩy doanh thu tại khu vực.

Mô tả công việc:

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh, mục tiêu doanh số bán hàng cho khu vực/phân khúc thị trường được giao.

Quản lý, đào tạo và hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh trực thuộc, hỗ trợ nhân viên giải quyết khó khăn trong công việc.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng tiêu dùng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của đội nhóm, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Quản lý các hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách của công ty.

Thực hiện các báo cáo, phân tích số liệu kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, có kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

Có hiểu biết sâu rộng về thị trường, sản phẩm/dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, huấn luyện và đào tạo đội nhóm hiệu quả.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY VIETNAM FIL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng 13, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY VIETNAM FIL

