Tuyển Kế toán trưởng Interate Corp làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô 5,6 Khu A2 Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

Cam kết đóng góp giá trị bản thân vào mục tiêu chung của công ty và phòng ban

Cam kết với các mục tiêu của mình đã đặt ra.

Nhiệm vụ chuyên môn:

Tổ chức và điều phối toàn bộ hoạt động của phòng Kế toán.

Lập kế hoạch tài chính, xây dựng ngân sách và báo cáo quản trị định kỳ/đột xuất cho Ban Giám đốc.

Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ kế toán nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT, TNDN...), quyết toán thuế cuối năm.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các bên liên quan khi cần.

Đào tạo, hướng dẫn và đánh giá nhân sự trong phòng Kế toán.

Tư vấn Ban Giám đốc về chính sách tài chính, quản lý dòng tiền, tối ưu chi phí và kế hoạch thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng (bắt buộc).

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí Kế toán Trưởng hoặc tương đương.

Ứng viên đã từng làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực Thương mại điện tử, đặc biệt là có kinh nghiệm về mô hình tiếp thị liên kết, công nghệ hoặc startup quốc tế.

Nắm vững các quy định pháp luật hiện hành về thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp.

Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA, FAST) và sử dụng tốt các công cụ Excel phục vụ phân tích tài chính.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và đánh giá hiệu suất đội nhóm.

Khả năng tổng hợp – phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính, quản trị chính xác, logic.

Tư duy cẩn trọng, minh bạch, trách nhiệm và định hướng cải tiến liên tục.

Tại Interate Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng + thưởng hiệu suất

Đánh giá hiệu suất – lương hàng năm (Xét tăng lương theo năng lực 6 tháng 1 lần)

Cấp thiết bị làm việc đầy đủ

Hưởng 85% lương chính thức trong thời gian thử việc

Chế độ lương thưởng tháng 13 và thưởng các ngày lễ khác trong năm

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại các bệnh viện uy tín

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH theo luật lao động Việt Nam

12 ngày nghỉ phép hàng năm và các ngày nghỉ lễ khác trong năm

Phụ cấp đi lại, ăn trưa, nước uống cà phê miễn phí tại quầy bar mini

Môi trường làm việc tuyệt vời với những đồng nghiệp thân thiện và nhiều kinh nghiệm

