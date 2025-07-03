Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

Quản lý và lên phương án/kế hoạch kinh doanh

Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của phòng theo chỉ tiêu được giao

Tham gia nghiên cứu, đánh giá thị trường (khách hàng, địa bàn) trong khu vực quản lý; tổ chức, xây dựng kế hoạch tiếp thị, gặp gỡ khách hàng, phát triển thị trường

Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty chiến lược kinh doanh và phát triển khách hàng, đề xuất phân bổ mục tiêu, kế hoạch cho các nhân viên kinh doanh.

Chủ động nguồn nhân lực, quản lý/đào tạo và điều phối nhân viên kinh doanh

Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và kết hợp với BP Nhân sự/BP Đào tạo thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho phòng.

Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên; Đông viên, khuyến khích và thúc đẩy khả năng kinh doanh của nhân viên

Thực hiện chế độ lập kế hoạch, báo cáo công việc theo quy định

Công tác Chuyên môn

Tìm hiểu, nghiên cứu về các dịch vụ của Công ty: Hội nghi, Hội thảo, Lễ kỷ niệm, Lễ tri ân, Khai trương, Động thổ, Khánh thành, cho thuê thiết bị…

Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Lên ý tưởng, tư vấn, báo giá, đàm phán về giá cả, phối hợp với Kế toán ký kết hợp đồng với khách hàng, phối hợp các BP liên quan về kế hoạch và triển khai dịch vụ…

Phối hợp với Phòng Marketing, các phòng ban khác để triển khai chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng, marketing các sản phẩm, dịch vụ theo mùa vụ

Đảm bảo doanh số/lợi nhuận đã cam kết và thu hồi công nợ đầy đủ;

Chăm sóc khách hàng cũ, chủ động tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển các đối tượng khách hàng;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ quy tắc tài chính và nội quy của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương trong ngành sự kiện

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan đến Tổ chức sự kiện, Du lịch - khách sạn, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan

Giao tiếp tiếng anh tốt

Am hiểu quy trình tổ chức sự kiện, sản phẩm dịch vụ sự kiện, truyền thông

Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán giỏi, linh hoạt, khéo léo

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Có óc sáng tạo, tư duy, tầm nhìn chiến lược tốt

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận (theo năng lực)

Được hưởng hoa hồng kinh doanh

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước

BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia hội nghị, hội chợ, các tour của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

