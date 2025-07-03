Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và lên phương án/kế hoạch kinh doanh
Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của phòng theo chỉ tiêu được giao
Tham gia nghiên cứu, đánh giá thị trường (khách hàng, địa bàn) trong khu vực quản lý; tổ chức, xây dựng kế hoạch tiếp thị, gặp gỡ khách hàng, phát triển thị trường
Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty chiến lược kinh doanh và phát triển khách hàng, đề xuất phân bổ mục tiêu, kế hoạch cho các nhân viên kinh doanh.
Chủ động nguồn nhân lực, quản lý/đào tạo và điều phối nhân viên kinh doanh
Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và kết hợp với BP Nhân sự/BP Đào tạo thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho phòng.
Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên; Đông viên, khuyến khích và thúc đẩy khả năng kinh doanh của nhân viên
Thực hiện chế độ lập kế hoạch, báo cáo công việc theo quy định
Công tác Chuyên môn
Tìm hiểu, nghiên cứu về các dịch vụ của Công ty: Hội nghi, Hội thảo, Lễ kỷ niệm, Lễ tri ân, Khai trương, Động thổ, Khánh thành, cho thuê thiết bị…
Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Lên ý tưởng, tư vấn, báo giá, đàm phán về giá cả, phối hợp với Kế toán ký kết hợp đồng với khách hàng, phối hợp các BP liên quan về kế hoạch và triển khai dịch vụ…
Phối hợp với Phòng Marketing, các phòng ban khác để triển khai chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng, marketing các sản phẩm, dịch vụ theo mùa vụ
Đảm bảo doanh số/lợi nhuận đã cam kết và thu hồi công nợ đầy đủ;
Chăm sóc khách hàng cũ, chủ động tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển các đối tượng khách hàng;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ quy tắc tài chính và nội quy của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương trong ngành sự kiện
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan đến Tổ chức sự kiện, Du lịch - khách sạn, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan
Giao tiếp tiếng anh tốt
Am hiểu quy trình tổ chức sự kiện, sản phẩm dịch vụ sự kiện, truyền thông
Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán giỏi, linh hoạt, khéo léo
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Có óc sáng tạo, tư duy, tầm nhìn chiến lược tốt

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (theo năng lực)
Được hưởng hoa hồng kinh doanh
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia hội nghị, hội chợ, các tour của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

