Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

我們公司銷售/銷售助理的重要性

• 銷售/銷售助理在我們公司中對於推動收入增長和建立客戶關係至關重要。在公開上市公司中，此職位支持銷售策略，確保客戶滿意度，並有助於實現財務目標，強化公司的市場地位和股東價值。

• 在我們的公司中，銷售/銷售助理在推廣創新技術解決方案、與全球客戶互動以及促進順暢的銷售流程方面扮演關鍵角色。通過在客戶溝通、交易協調和市場分析方面提供重要支持，此角色增強我們的競爭優勢並推動業務的可持續擴展。

Tầm quan trọng của vị trí Nhân viên/ Trợ lý kinh doanh tại công ty chúng tôi

• Vị trí Nhân viên/Trợ lý Kinh doanh đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Trong công ty đại chúng, vai trò này hỗ trợ chiến lược bán hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và góp phần đạt mục tiêu tài chính, củng cố vị thế thị trường và giá trị cổ đông.

• Tại công ty của chúng tôi, Nhân viên/Trợ lý Kinh doanh hỗ trợ quảng bá các giải pháp công nghệ tiên tiến, tương tác với khách hàng toàn cầu và đảm bảo quy trình bán hàng hiệu quả. Thông qua hỗ trợ liên lạc khách hàng, phối hợp giao dịch và phân tích thị trường, vai trò này nâng cao lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy mở rộng kinh doanh bền vững.

GENERAL RESPONSIBILITIES