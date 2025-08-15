Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em

Thành lập năm 2009, sau hơn 13 năm hoạt động, ANH & EM hiện đang vươn lên là một trong những công ty hàng đầu về cung cấp trang thiết bị phục vụ ngành nha khoa. Hiện công ty là đối tác độc quyền các sản phẩm trang thiết bị nha khoa của Hãng J. Morita, Nhật bản - Hãng có hơn 100 năm lịch sử về sản xuất trang thiết bị nha khoa, máy xquang, ghế nha khoa ... Hiện Anh & Em là nhà phân phối xuất sắc nhất trong các công ty của J. Morita khu vực Đông Nam Á. Tham gia đội ngũ Anh & Em bạn sẽ: - Có cơ hội tham quan và học tập ở nước ngoài theo các chuyến tu nghiệp ngắn hạn tại Singapore / Nhật Bản ... -Thời gian làm việc chỉ từ thứ 2 - thứ 6. Thứ 6 cuối cùng của tháng về sớm lúc 16h00 - Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động như: Lương tháng thứ 13, Chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hàng năm, được đóng BHXH, BHYT theo quy định. - Làm việc trong môi trường thân thiện, hiện đại, phong cách Nhật Bản nhưng cũng rất hòa đồng theo đúng tinh thần Anh & Em. - Có thu nhập tốt, phù hợp với năng lực và có cơ hội phát triển lâu dài. Và nhiều hơn thế, chỉ khi là một thành viên đội ngũ bạn sẽ biết!