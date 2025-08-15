Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em

banner-company

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em

Thành lập năm 2009, sau hơn 13 năm hoạt động, ANH & EM hiện đang vươn lên là một trong những công ty hàng đầu về cung cấp trang thiết bị phục vụ ngành nha khoa. Hiện công ty là đối tác độc quyền các sản phẩm trang thiết bị nha khoa của Hãng J. Morita, Nhật bản - Hãng có hơn 100 năm lịch sử về sản xuất trang thiết bị nha khoa, máy xquang, ghế nha khoa ... Hiện Anh & Em là nhà phân phối xuất sắc nhất trong các công ty của J. Morita khu vực Đông Nam Á. Tham gia đội ngũ Anh & Em bạn sẽ: - Có cơ hội tham quan và học tập ở nước ngoài theo các chuyến tu nghiệp ngắn hạn tại Singapore / Nhật Bản ... -Thời gian làm việc chỉ từ thứ 2 - thứ 6. Thứ 6 cuối cùng của tháng về sớm lúc 16h00 - Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động như: Lương tháng thứ 13, Chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hàng năm, được đóng BHXH, BHYT theo quy định. - Làm việc trong môi trường thân thiện, hiện đại, phong cách Nhật Bản nhưng cũng rất hòa đồng theo đúng tinh thần Anh & Em. - Có thu nhập tốt, phù hợp với năng lực và có cơ hội phát triển lâu dài. Và nhiều hơn thế, chỉ khi là một thành viên đội ngũ bạn sẽ biết!

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 10 - 35 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Hạn nộp: 20/10/2025

Hồ Chí Minh 13 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Hạn nộp: 21/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Hộ Kinh Doanh Bchou

Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Hộ Kinh Doanh Bchou

Hạn nộp: 21/10/2025

Hà Nội 8 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Hạn nộp: 31/12/2025

Hải Phòng Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Searefico Pro Company

Hạn nộp: 21/10/2025

Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng 17 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 4 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tòa nhà N09B1, sảnh B, tầng 1, đường Thành Thái, Cầu giấy, HN

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-anh-va-em-ntd188794
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Trường phổ thông liên cấp H.A.S
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 21 Triệu Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
18 - 21 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 55 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH NKK DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NKK DIGITAL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm