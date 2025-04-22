Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 363 Hồ Văn Tắng, ấp cây da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh

Quản lý đội ngũ bán hàng

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Giám sát và tối ưu hóa quy trình bán hàng

Lập báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh

Quản lý ngân sách và chi phí bán hàng

Đảm bảo tuân thủ quy định và chính sách Công ty

Hợp tác với các phòng ban khác như: bộ phận Marketing, bộ phận tài chính, bộ phận nhân sự,bộ phận sản phẩm hoàn thành các công việc.

Hợp tác với các phòng ban khác

Đảm bảo đổi mới và sáng tạo trong bán hàng

Lãnh đạo và tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử, QTKD hoặc các ngành tương đương

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trình độ tin học: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên ngành Fmcg, F&b (Thức Uống & Nước Giải Khát).

Có kỹ năng xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh, kỹ nănglãnh đạo,quản trị và phát triển đội ngũ bán hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, nhạy bénvới khách hàng, đối tác

Khả năng làm việc chịu được áp lực cao, làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tác phong làm việcnhanh nhẹn, quyết đoán, cẩn trọng

Ưu tiên từng làm qua Công ty liên quan đến ngành hàng FMCG, F&B (thức uống & nước giải khát).

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35 – 50 triệu đồng, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng các ngày Lễ, tết trong năm, thưởng tháng 13, thưởng theo doanh số hoặc KPIs

Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của Công ty

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN.

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và lộ trình thăng tiến cao

Khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh

