Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh
- Hồ Chí Minh:
- 363 Hồ Văn Tắng, ấp cây da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu
Xây dựng chiến lược kinh doanh
Quản lý đội ngũ bán hàng
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Giám sát và tối ưu hóa quy trình bán hàng
Lập báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh
Quản lý ngân sách và chi phí bán hàng
Đảm bảo tuân thủ quy định và chính sách Công ty
Hợp tác với các phòng ban khác như: bộ phận Marketing, bộ phận tài chính, bộ phận nhân sự,bộ phận sản phẩm hoàn thành các công việc.
Hợp tác với các phòng ban khác
Đảm bảo đổi mới và sáng tạo trong bán hàng
Lãnh đạo và tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh
Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Trình độ tin học: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên ngành Fmcg, F&b (Thức Uống & Nước Giải Khát).
Có kỹ năng xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh, kỹ nănglãnh đạo,quản trị và phát triển đội ngũ bán hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, nhạy bénvới khách hàng, đối tác
Khả năng làm việc chịu được áp lực cao, làm việc độc lập, làm việc nhóm
Tác phong làm việcnhanh nhẹn, quyết đoán, cẩn trọng
Ưu tiên từng làm qua Công ty liên quan đến ngành hàng FMCG, F&B (thức uống & nước giải khát).
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
35 – 50 triệu đồng
Thưởng các ngày Lễ, tết trong năm, thưởng tháng 13, thưởng theo doanh số hoặc KPIs
Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của Công ty
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN.
Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và lộ trình thăng tiến cao
Khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập