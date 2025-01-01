Giới thiệu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO là đơn vị thành viên của Tổng Công ty IDICO, (Tên viết tắt: IDICO-UDICO). Công ty hoạt động trong ngành điện với nhiều kinh nghiêm quản lý các dự án điện và có thế mạnh lớn trong lĩnh vực xây lắp các công trình điện.