Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

banner-company

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO là đơn vị thành viên của Tổng Công ty IDICO, (Tên viết tắt: IDICO-UDICO). Công ty hoạt động trong ngành điện với nhiều kinh nghiêm quản lý các dự án điện và có thế mạnh lớn trong lĩnh vực xây lắp các công trình điện. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO là đơn vị thành viên của Tổng Công ty IDICO, (Tên viết tắt: IDICO-UDICO). Công ty hoạt động trong ngành điện với nhiều kinh nghiêm quản lý các dự án điện và có thế mạnh lớn trong lĩnh vực xây lắp các công trình điện.

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Hạn nộp: 15/10/2025

Đồng Nai 14 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi-idico-ntd151250
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ THỰC PHẨM VŨ LÊ làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ THỰC PHẨM VŨ LÊ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TMDV Ô TÔ THỦ ĐỨC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 19 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV Ô TÔ THỦ ĐỨC
12 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC AN PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC AN PHÁT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Thị làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Thị
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Prudential Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 13 Triệu Prudential Việt Nam
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC AN PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC AN PHÁT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm