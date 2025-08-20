Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường DX 12, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực linh kiện máy móc, vật tư công nghiệp.

Triển khai các hoạt động marketing online: quản lý Zalo OA, Fanpage, Website, đăng bài viết, chạy quảng cáo cơ bản (Facebook Ads, Google Ads).

Thực hiện email marketing, telesales, tham gia hội chợ/triển lãm công nghiệp.

Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Báo cáo kết quả bán hàng, đề xuất kế hoạch marketing hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Điện – Cơ khí).

Có kinh nghiệm trong bán hàng B2B hoặc marketing công nghiệp là lợi thế.

Hiểu biết về digital marketing cơ bản (Facebook Ads, Google Ads, SEO, Zalo OA).

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, chịu được áp lực doanh số

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+ % hoa hồng doanh số.

Thưởng hiệu quả marketing (leads, khách hàng tiềm năng).

Được đào tạo về sản phẩm công nghiệp & kỹ năng marketing.

Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, phụ cấp quảng cáo.

Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lên Trưởng phòng Kinh doanh/Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.