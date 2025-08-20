Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường DX 12, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực linh kiện máy móc, vật tư công nghiệp.
Triển khai các hoạt động marketing online: quản lý Zalo OA, Fanpage, Website, đăng bài viết, chạy quảng cáo cơ bản (Facebook Ads, Google Ads).
Thực hiện email marketing, telesales, tham gia hội chợ/triển lãm công nghiệp.
Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Báo cáo kết quả bán hàng, đề xuất kế hoạch marketing hàng tháng
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Điện – Cơ khí).
Có kinh nghiệm trong bán hàng B2B hoặc marketing công nghiệp là lợi thế.
Hiểu biết về digital marketing cơ bản (Facebook Ads, Google Ads, SEO, Zalo OA).
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.
Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, chịu được áp lực doanh số
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng+ % hoa hồng doanh số.
Thưởng hiệu quả marketing (leads, khách hàng tiềm năng).
Được đào tạo về sản phẩm công nghiệp & kỹ năng marketing.
Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, phụ cấp quảng cáo.
Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lên Trưởng phòng Kinh doanh/Marketing.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
