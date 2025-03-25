Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu

Mức lương 17 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

Nắm vững kỹ thuật bán hàng đặc biệt

Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,....

Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm

Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm

Chuẩn bị, thiết kế training material cho newcomer của team sales.

Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ teamSales.

Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member.

Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,. ) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2+ năm kinh nghiệm tại vị trí Sale leader

Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh

Hiểu biết về cách thức và mô hình tổ chức hệ thống call center, telesale

Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh,có kinh nghiệmhay hiểu biết về Thươngmại điện tử / Phần mềm là một lợi thế.

Chịu được áp lực công việc.

Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình

Ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty phần mềm, website, thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương

Phúc lợi cao, môi trường làm việc nước ngoài, cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình

Lương cơ bản: 17 triệu + hoa hồng và các khoảng thưởng khác

Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động hiện hành

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

