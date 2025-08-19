Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

- Thực hiện thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án đầu tư (Trạm biến áp 110kV, điện mặt trời…).

- Kiểm tra, rà soát hồ sơ dự toán và thiết kế do đơn vị tư vấn lập.

- Báo giá thi công, sửa chữa, bảo trì trạm biến áp và lưới điện trung thế 22kV; liên hệ nhà cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công khi trúng thầu.

- Quản lý dự án đầu tư: hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện báo cáo đầu tư định kỳ và đột xuất.

- Lập dự toán, hồ sơ thanh quyết toán các công trình do Công ty thi công hoặc đầu tư.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện công nghiệp, Hệ thống điện, Kỹ thuật điện hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tư vấn công trình điện hoặc quản lý dự án đầu tư..

- Kiến thức: : Am hiểu dự toán, pháp lý liên quan đến đầu tư điện, xây dựng, thi công lắp đặt.

- Kỹ năng:

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm chuyên ngành (dự toán, thiết kế…).

Có khả năng lập kế hoạch, quản lý tiến độ công việc.

Giao tiếp tốt, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14.000.000 - 19.000.000 đồng/tháng.

Thưởng: 3 - 4 tháng lương/năm.

Phụ cấp: Hỗ trợ điện thoại, đi lại, cơm trưa.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe

Tham gia các chương trình phúc lợi: teambuilding, lễ Tết, khen thưởng… theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

