Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
- Đồng Nai:
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 14 - 19 Triệu
- Thực hiện thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án đầu tư (Trạm biến áp 110kV, điện mặt trời…).
- Kiểm tra, rà soát hồ sơ dự toán và thiết kế do đơn vị tư vấn lập.
- Báo giá thi công, sửa chữa, bảo trì trạm biến áp và lưới điện trung thế 22kV; liên hệ nhà cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công khi trúng thầu.
- Quản lý dự án đầu tư: hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện báo cáo đầu tư định kỳ và đột xuất.
- Lập dự toán, hồ sơ thanh quyết toán các công trình do Công ty thi công hoặc đầu tư.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tư vấn công trình điện hoặc quản lý dự án đầu tư..
- Kiến thức: : Am hiểu dự toán, pháp lý liên quan đến đầu tư điện, xây dựng, thi công lắp đặt.
- Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm chuyên ngành (dự toán, thiết kế…).
Có khả năng lập kế hoạch, quản lý tiến độ công việc.
Giao tiếp tốt, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác.
Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: 3 - 4 tháng lương/năm.
Phụ cấp: Hỗ trợ điện thoại, đi lại, cơm trưa.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe
Tham gia các chương trình phúc lợi: teambuilding, lễ Tết, khen thưởng… theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
