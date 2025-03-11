Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 212/7 khu phố 3, phường Hố Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 -12 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics

Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh.

Sẵn sàng, trung thực, làm việc theo trách nhiệm

Nắm bắt nhanh các công việc về vận hành khi được đào tạo

Sử dụng tốt về tin học văn phòng

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

