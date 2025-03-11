Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Ninja Van
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Số 212/7 khu phố 3, phường Hố Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
6 -12 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics
Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh.
Sẵn sàng, trung thực, làm việc theo trách nhiệm
Nắm bắt nhanh các công việc về vận hành khi được đào tạo
Sử dụng tốt về tin học văn phòng
Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh.
Sẵn sàng, trung thực, làm việc theo trách nhiệm
Nắm bắt nhanh các công việc về vận hành khi được đào tạo
Sử dụng tốt về tin học văn phòng
Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI