Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5
- 74 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
- Hồ Chí Minh: Tầng 2
- 217/4 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tư vấn khách hàng:
- Tìm kiếm và tiếp cận doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo.
- Tư vấn giải pháp Digital Marketing phù hợp (Google, Facebook, TikTok Ads,...).
- Phối hợp team chuyên môn để xây dựng kế hoạch và báo giá.
Chăm sóc khách hàng:
- Theo dõi và cập nhật tiến độ chiến dịch cho khách.
- Giữ liên hệ, hỗ trợ xuyên suốt quá trình triển khai.
- Tìm kiếm cơ hội upsales, mở rộng hợp đồng.
- Duy trì mối quan hệ lâu dài, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có laptop cá nhân.
- Có thể làm việc full time từ Thứ 2 – Thứ 6, 8h – 17h30.
- Thích học hỏi cái mới, yêu thích kinh doanh, không ngại bị từ chối.
- Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc.
- Chấp nhận sinh viên năm 4 đang chờ bằng, ứng viên có thể đi làm full time, sinh viên trái ngành.
Tại Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu Nhập: 6.000.000– 15.000.000 (Lương + Thưởng KPI + Hoa Hồng + Trợ cấp).
- Review lương, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng.
- Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.
- Hỗ trợ mộc thực tập nếu bạn là Sinh viên.
- Được đóng đầy đủ: BHXH theo quy định của nhà nước, Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
- Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.
- Hưởng các chế độ phúc lợi riêng tại Ads Agency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
