Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Nhất Tín Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Từ Liêm ...và 17 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Phát triển khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa

Phát triển khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa

Cùng Ban Lãnh đạo công ty xây dựng các chiến lược - kế hoạch kinh doanh;

Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Kinh doanh;

Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tình hình nhân sự, đối thủ cạnh tranh... trực tiếp cho Giám đốc định kỳ tháng, quý, năm,...

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Giao thông vận tải...

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Logistics, Chuyển phát nhanh

Có hiểu biết về Vận hành chuyển phát nhanh;

Có kinh nghiệm quản lý nhóm, phát triển đội ngũ;

Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, đàm phán, chăm sóc khách hàng

Tại Nhất Tín Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng KPIs + Thưởng vượt KPIs + Thưởng quản lý nhóm + Thưởng doanh thu nhóm + Hoa hồng ( KH cũ + KH mới)

Tham gia các chương trình đào tạo phát triển của công ty: Kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức về vận hành Logistics, kinh doanh, các chương trình phát triển năng lực

Thưởng tháng 13, BHYT, BHXH, BHTN...

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, tham gia nhiều hoạt động phong trào nội bộ.

Làm việc với độ ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhất Tín Logistics

