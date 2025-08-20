Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Bellsystem24 Việt Nam
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Gọi lại khách hàng nhỡ tổng đài (theo list từ quản lý)
Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp dịch vụ Ngân hàng MB
Tham gia các chương trình chiến dịch của ngân hàng
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Thành thạo Word, Excel
Giọng rõ, không ngọng, không accent địa phương, giao tiếp ổn áp
Tại Bellsystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo FREE từ A–Z, có hỗ trợ phụ cấp
Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Môi trường văn phòng xịn, full trang thiết bị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
