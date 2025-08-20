Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Bellsystem24 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Bellsystem24 Việt Nam

Call Center

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Bellsystem24 Việt Nam

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Gọi lại khách hàng nhỡ tổng đài (theo list từ quản lý)

Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp dịch vụ Ngân hàng MB

Tham gia các chương trình chiến dịch của ngân hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Thành thạo Word, Excel

Giọng rõ, không ngọng, không accent địa phương, giao tiếp ổn áp

Tại Bellsystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo FREE từ A–Z, có hỗ trợ phụ cấp

Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Môi trường văn phòng xịn, full trang thiết bị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 Việt Nam

Bellsystem24 Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

