Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 26 Bùi Văn Hòa, Long Bình, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch, triển khai hoạt động bán hàng cho nhân viên tại cửa hàng;

Quản lý hàng hóa: theo dõi đặt hàng, kiểm soát tồn kho, thất thoát;

Quản lý thương mại: trưng bày, luân chuyển hàng hoá, đề xuất CTKM, quản lý hàng hủy;

Quản lý dịch vụ khách hàng: giải quyết khiếu nại, điều chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên,..;

Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, đánh giá, khen thưởng;

Báo cáo định kỳ cho Quản lý khu vực.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

Tuổi: 22 - 30t;

Ngoại hình sáng, cân đối. Da đẹp, khuôn mặt ưa nhìn, tươi tắn;

Có kinh nghiệm quản lý bán lẻ từ 1 năm trở lên;

Giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, xử lý tình huống;

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm;

Khả năng gắn bó lâu dài.

Thời gian làm việc (Xoay ca theo sắp xếp):

Ca sáng: 8h00-16h00;

Ca gãy: 10h00-18h00;

Ca chiều: 14h00-22h00.

Địa điểm làm việc: 26 Đường Bùi Văn Hòa, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Quyền Lợi

Hỗ trợ giữ xe và cơm trưa;

Tham gia chương trình đào tạo từ đội ngũ nhân viên của Công ty và các chuyên gia của các nhãn hàng mỹ phẩm;

Hệ thống đánh giá tăng lương định kỳ 6 tháng/ 1 lần, khen thưởng, lương tháng 13;

Kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực đang phát triển tại Công ty;

Lộ trình thăng tiến tự động để phát triển năng lực nhân viên;

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao giá trị năng lực nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển

