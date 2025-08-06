Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 26 Bùi Văn Hòa, Long Bình, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai hoạt động bán hàng cho nhân viên tại cửa hàng;
Quản lý hàng hóa: theo dõi đặt hàng, kiểm soát tồn kho, thất thoát;
Quản lý thương mại: trưng bày, luân chuyển hàng hoá, đề xuất CTKM, quản lý hàng hủy;
Quản lý dịch vụ khách hàng: giải quyết khiếu nại, điều chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên,..;
Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, đánh giá, khen thưởng;
Báo cáo định kỳ cho Quản lý khu vực.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Tuổi: 22 - 30t;
Ngoại hình sáng, cân đối. Da đẹp, khuôn mặt ưa nhìn, tươi tắn;
Có kinh nghiệm quản lý bán lẻ từ 1 năm trở lên;
Giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, xử lý tình huống;
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm;
Khả năng gắn bó lâu dài.
Thời gian làm việc (Xoay ca theo sắp xếp):
Ca sáng: 8h00-16h00;
Ca gãy: 10h00-18h00;
Ca chiều: 14h00-22h00.
Địa điểm làm việc: 26 Đường Bùi Văn Hòa, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ giữ xe và cơm trưa;
Tham gia chương trình đào tạo từ đội ngũ nhân viên của Công ty và các chuyên gia của các nhãn hàng mỹ phẩm;
Hệ thống đánh giá tăng lương định kỳ 6 tháng/ 1 lần, khen thưởng, lương tháng 13;
Kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực đang phát triển tại Công ty;
Lộ trình thăng tiến tự động để phát triển năng lực nhân viên;
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao giá trị năng lực nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

