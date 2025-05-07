Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- Thanh Hoá

- Điện Biên

- Lào Cai ...và 60 địa điểm khác, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Phần lớn thời gian sẽ đi tìm kiếm, khai thác các khách hàng có nhu cầu vay mua xe ô tô và các sản phẩm tín dụng của MAFC;
Giới thiệu các dịch vụ tín dụng cho vay mua xe ô tô, cho vay mua xe máy, điện thoại trả góp, cho vay tiền mặt, v.vv.. phù hợp cho các khách hàng tiềm năng;
Thực hiện khoanh vùng khách hàng tiềm năng, gọi điện theo data có sẵn được cung cấp để mở rộng khách hàng có nhu cầu;
Nắm bắt được mong muốn, yêu cầu của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của MAFC;
Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng của MAFC;
Đại diện MAFC tại các showrooms để xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các CBNV tại các showroom ô tô tại địa phương nơi làm việc.
Hướng dẫn khách hàng hoàn thành, bổ sung các yêu cầu, giấy tờ, chứng từ liên quan đến hồ sơ tín dụng;
Thẩm định, kiểm tra các thông tin liên quan đến khách hàng, giảm thiểu rủi ro cho công ty;
Hướng dẫn cho khách hàng về các thủ tục vay vốn;
Chuẩn bị các mẫu văn bản, giấy tờ cần thiết để giúp khách hàng có thể rút ngắn được thời gian chuẩn bị hồ sơ thẩm định;
Thực hiện thông báo cho khách hàng, showroom ô tô về kết quả thẩm định.
Theo dõi quá trình giải ngân, việc khách hàng sử dụng vốn có đúng nhu cầu hay không, theo dõi quá trình thu hồi nợ của khách hàng;
Xử lý ngay khi có những sự cố, vấn đề không minh bạch hoặc nhận định được rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thu hồi nợ;
Hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng sau khi đã tất toán xong khoản vay tín dụng.
Phân tích và đánh giá hồ sơ vay
Quản lý và theo dõi khoản vay
Xử lý và giải quyết tranh chấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Ngày nghỉ: Phép hàng tháng
Lương cơ bản + phần trăm doanh số + bonus
Được hưởng các chế độ bảo hiểm: Y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn,… khi ký HĐLĐ
Phụ cấp khác: Ốm đau, hiếu hỉ, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, Tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

