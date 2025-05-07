Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Phần lớn thời gian sẽ đi tìm kiếm, khai thác các khách hàng có nhu cầu vay mua xe ô tô và các sản phẩm tín dụng của MAFC;

Giới thiệu các dịch vụ tín dụng cho vay mua xe ô tô, cho vay mua xe máy, điện thoại trả góp, cho vay tiền mặt, v.vv.. phù hợp cho các khách hàng tiềm năng;

Thực hiện khoanh vùng khách hàng tiềm năng, gọi điện theo data có sẵn được cung cấp để mở rộng khách hàng có nhu cầu;

Nắm bắt được mong muốn, yêu cầu của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của MAFC;

Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng của MAFC;

Đại diện MAFC tại các showrooms để xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các CBNV tại các showroom ô tô tại địa phương nơi làm việc.

Hướng dẫn khách hàng hoàn thành, bổ sung các yêu cầu, giấy tờ, chứng từ liên quan đến hồ sơ tín dụng;

Thẩm định, kiểm tra các thông tin liên quan đến khách hàng, giảm thiểu rủi ro cho công ty;

Hướng dẫn cho khách hàng về các thủ tục vay vốn;

Chuẩn bị các mẫu văn bản, giấy tờ cần thiết để giúp khách hàng có thể rút ngắn được thời gian chuẩn bị hồ sơ thẩm định;

Thực hiện thông báo cho khách hàng, showroom ô tô về kết quả thẩm định.

Theo dõi quá trình giải ngân, việc khách hàng sử dụng vốn có đúng nhu cầu hay không, theo dõi quá trình thu hồi nợ của khách hàng;

Xử lý ngay khi có những sự cố, vấn đề không minh bạch hoặc nhận định được rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thu hồi nợ;

Hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng sau khi đã tất toán xong khoản vay tín dụng.

Phân tích và đánh giá hồ sơ vay

Quản lý và theo dõi khoản vay

Xử lý và giải quyết tranh chấp